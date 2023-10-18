Новую базу отдыха планируют открыть в подмосковной Истре

В сельском поселении Бужаровское городского округа Истра построят базу отдыха. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Министерства жилищной политики Подмосковья.

Ожидается, что суммарная площадь застройки составит более тысячи шестисот квадратных метров. Запланировано строительство пяти гостевых домов площадью более трехсот квадратных метров каждый и здания администрации.

Объект будет оборудован всей необходимой инфраструктурой для комфортного отдыха. Срок завершения строительства — сентябрь 2024 года. Инвестиции застройщика ООО «Коста Рика» в данный проект составят более ста миллионов рублей. Будет создано 8 рабочих мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что на востоке Подмосковья планируется построить современный госпиталь.