Новую большую школу продолжают возводить в Ленинском округе
Фото: [Пресс-служба Министерства строительного комплекса МО]
Строительная готовность новой общеобразовательной школы, рассчитанной на полторы тысячи учеников, в жилом комплексе поселка Битца Ленинского городского округа составляет уже тридцать процентов. Об этом рассказали в региональном Министерстве стройкомплекса.
На площадке задействовано порядка ста пятидесяти рабочих, а также три единицы техники. Ведутся работы по установке оконных блоков, возведению внутренних перегородок, монтаж инженерных сетей, кровельные, отделочные работы.
Отмечается, что в блоках начальной, средней и старшей школы запланированы раздельные входные группы с постами охраны. Общая площадь здания составит двадцать три с половиной тысячи квадратных метров. На прилегающей территории благоустроят стадион с беговыми дорожками и детские игровые площадки, а также площадка для проведения общешкольных мероприятий. При этом завершение строительства намечено на 2024 год.
Ранее сегодня губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что педагоги из КНР будут преподавать китайский язык в школах Подмосковья.