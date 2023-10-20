Новую большую школу продолжают возводить в Ленинском округе

Строительная готовность новой общеобразовательной школы, рассчитанной на полторы тысячи учеников, в жилом комплексе поселка Битца Ленинского городского округа составляет уже тридцать процентов. Об этом рассказали в региональном Министерстве стройкомплекса.

На площадке задействовано порядка ста пятидесяти рабочих, а также три единицы техники. Ведутся работы по установке оконных блоков, возведению внутренних перегородок, монтаж инженерных сетей, кровельные, отделочные работы.

Отмечается, что в блоках начальной, средней и старшей школы запланированы раздельные входные группы с постами охраны. Общая площадь здания составит двадцать три с половиной тысячи квадратных метров. На прилегающей территории благоустроят стадион с беговыми дорожками и детские игровые площадки, а также площадка для проведения общешкольных мероприятий. При этом завершение строительства намечено на 2024 год.

Ранее сегодня губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что педагоги из КНР будут преподавать китайский язык в школах Подмосковья.