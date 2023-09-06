Новую детскую площадку открыли в Чехове

Глава подмосковного городского округа Чехов Григорий Артамонов рассказал, что в городе открыли новую игровую площадку по губернаторской программе «Наше Подмосковье». Этой информацией глава муниципалитета поделился в социальных сетях.

Новый объект инфраструктуры появился в микрорайоне Губернский на Земской улице. Его площадь составила три сотни «квадратов». Здесь расположили несколько видов качелей, карусель и качалок, спортивный комплекс, песочницу, а также скамейки. Площадка и все ее элементы соответствуют актуальным требованиям безопасности. Здесь обновили устройства освещения в темное время суток и установили камеры, подключенные к системе «Безопасный регион».

Проект благоустройства этой территории удалось реализовать, в том числе, благодаря активности горожан, которые проголосовали за него на портале «Добродел».

Григорий Артамонов также отметил, что в 2023 году в городском округе Чехов по программе Андрея Воробьева «Наше Подмосковье» открылись еще две площадки, а в ближайшее время появятся еще две в селах Стремилово и Шарапово.