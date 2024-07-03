Новую детскую площадку установили в Люберцах по просьбе сына бойца СВО

Торжественное открытие игровой площадки по просьбе семилетнего Саши, являющегося сыном бойца специальной военной операции, состоялось во дворе дома №7А на улице Мира в Люберцах. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Напоминаем, что в июне Александр вместе с другими детьми наших защитников отдыхал в лагере «Литвиново», где познакомился с губернатором. Тогда Саша попросил Андрея Юрьевича установить во дворе новую интересную горку. Глава городского округа Владимир Волков принял участие в празднике во дворе.

«Не могли не исполнить желание мальчика. В честь открытия на детской площадке организовали большой праздник с зажигательными танцами и, конечно же, мороженым. Во двор к гостям Саша вышел с медалью отца на груди - мальчик очень гордится своим папой и, как и мы все, скорее ждет его дома с Победой», - отметил Волков.

Он также рассказал, что Александр в этом году пойдет в первый класс в гимназию №1, в настоящее время выпустился из детского садика №14 «Журавушка». Увлекается тяжелой атлетикой, ходит на тренировки.