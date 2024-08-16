Новую форму вручили футболистам одинцовского клуба «Витязь» из Старого городка

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов поздравил футболистов клуба «Витязь» из Старого городка со спортивными достижениями и вручил комплекты новой спортивной формы

Футболисты показали высокие результаты на первенствах России, Московской области и муниципалитета. На церемонии поздравления присутствовали тренерский штаб команды, депутат одинцовского Совета депутатов Нина Гинтова и главный тренер сборной РФ по спортивной акробатике Теймураз Гургенидзе.

Новой экипировкой обеспечено более ста игроков - это участники молодежной команды и футболисты 2011, 2010, 2009 и 2008 годов рождения. Каждой из пяти команд передают три комплекты формы: домашнюю, гостевую и тренировочную. Финансовую помощь оказал «Газпромбанк».

«Сегодня мы в Старом городке презентуем и вручаем новые комплекты формы нашим юным футболистам. «Витязь» – это замечательная школа с сильным тренерским составом и уникальными, выдающимися воспитанниками. Уверен, что здесь проходят подготовку будущие звезды российского футбола. Пусть эта новая форма верно вам служит и приносит радость. Желаю успехов в учебе и на футбольном поле», – заявил Глава Андрей Иванов.

Воспитанники «Витязя» всех возрастов достойно представляют муниципалитет на окружных, муниципальных и региональных соревнованиях, неоднократно занимая призовые места. Игроки 2008 года рождения — обладатели Кубка Первенства России по футзалу 2024 года.

В округе уделяют особое внимание спортивной деятельности горожан и создают условия для активного образа жизни.