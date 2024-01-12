Новую комплексную поликлинику откроют в Ленинском округе уже в следующем году

Строительство поликлиники для взрослых и детей, рассчитанную на семьсот пятьдесят посещений в смену, продолжается в микрорайоне Сапроново Ленинского городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства стройкомплекса.

Отмечается, что на сегодняшний день уже полностью готов монолит четырех этажей здания, строители приступили к устройству колонн пятого этажа. Также продолжается устройство внутренних перегородок.

Площадь новой поликлиники для взрослых и детей будет почти десять тысяч квадратных метров. Для жителей новых жилых микрорайонов в шаговой доступности появятся кабинеты приема врачей-специалистов, также будут работать кабинеты неотложной помощи, дежурного врача и травматологический пункт.

При этом новую поликлинику оснастят всем необходимым современным диагностическим оборудованием.