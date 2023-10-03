Новую комплексную поликлинику планируют возвести в подмосковных Люберцах
Фото: [Антон Чернов/Подмосковье сегодня]
В поселке Октябрьский городского округа Люберцы в безвозмездное пользование предоставили земельный участок площадь более пяти тысяч квадратных метров для строительства поликлиники, рассчитанной на пятьсот посещений в смену. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства имущественных отношений Подмосковья.
«Для жителей отдаленных населенных пунктов появление новых современных медучреждений крайне важно. Ждут новую поликлинику и в Октябрьском. Комплексная поликлиника для взрослых и детей будет построена в рамках национального проекта «Здравоохранение», — глава ведомства Наталья Адигамова.
Отмечается, что завершить строительство данного медучреждения планируют в конце 2025 года.
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