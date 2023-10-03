Новую комплексную поликлинику планируют возвести в подмосковных Люберцах

В поселке Октябрьский городского округа Люберцы в безвозмездное пользование предоставили земельный участок площадь более пяти тысяч квадратных метров для строительства поликлиники, рассчитанной на пятьсот посещений в смену. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства имущественных отношений Подмосковья.