Губернатор Воробьев: всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне проходит в Подмосковье

Во всех регионах России под руководством МЧС сегодня проводится штабная тренировка по гражданской обороне, приуроченная к 91-й годовщине со дня образования ГО. Мероприятие затронуло и Московскую область, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

Глава Подмосковье совместно с министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александром Куренковым и заместителем председателя Совета Федерации, Героем России, заслуженным спасателем РФ Юрием Воробьевым дали старт занятиям в Жуковском.

«Подобные учения совместно с экстренными службами, силами гражданской обороны у нас проходят регулярно — они нужны для того, чтобы отработать крупномасштабные ЧС. Это и природные катаклизмы, и техногенные аварии — самые сложные внештатные ситуации. Поэтому очень важно всегда быть начеку, уметь с ними справляться, а самое главное — уметь защитить людей», — отметил губернатор.

В ходе таких тренировок происходит создание наиболее сложной обстановки с учетом рисков ЧС, особое внимание уделяется оценке обстановки и правильности принятия решений органами управления. Куренков отметил, что государство старается уделять особое внимание безопасности жителей, поэтому такая тренировка является наиболее актуальной.

«Главная цель тренировки — это проверка нашей готовности к действиям по предназначению. Важно отработать все задачи, в том числе вопросы оповещения и информирования населения», — добавил он.

В мероприятия входят аварийно-спасательные работы, действия при эвакуации из зоны ЧС, смотры личного состава и техники и не только. Юрий Воробьев выразил надежду, что результаты тренировок помогут улучшить обеспечение защиты населения. Отметим, что в Московской области тренировка затрагивает порядка 1,4 тысячи подразделений — более 11,3 тысячи человек и 1,3 тысячи единиц техники.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что жители ветхих домов смогут чаще получать сертификаты на переселение в новое жилье.