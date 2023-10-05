Новую льготу для подмосковных мобилизованных запустили на региональном портале госуслуг

Мобилизованные и члены их семей теперь могут подать онлайн-запрос на заключение договора газификации на льготных условиях в Подмосковье. Об этом сообщили в региональном Министерстве госуправления, ИТ и связи.

В рамках программы социальной газификации выполняются работы по подведению газа как к земельным участкам, так и внутри домовладения. Воспользоваться услугой могут льготники Подмосковья, которые являются собственниками домов. При этом газификацию домовладения можно провести при условии, что дом зарегистрирован в ЕГРН.

Глава ведомства Надежда Куртяник рассказал, что услуга «Заключение договора о подключении в рамках догазификации» доступна на портале госуслуг. Для того, чтобы подать заявление необходимо заполнить онлайн-форму, а также приложить документы, которые могут подтвердить статус мобилизованного или родство с ним.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье является одним из самых газифицированных регионов в стране.