Новую мемориальную доску в память о погибшем участнике СВО открыли в Коломне

Мемориальную доску, посвященную погибшему герою специальной военной операции Алексею Глотову, открыли в подмосковной Коломне на фасаде его родной школы. Солдат был посмертно награжден Орденом Мужества.

Заместитель главы администрации муниципалитета Лариса Лунькова присутствовала на торжественной церемонии открытия мемориальной доски. Она рассказала, что Алексей храбро защищал Родину ценой собственной жизни на специальной военной операции, мужественно исполнял свой долг. Почтить память солдата пришли его близкие, учащиеся школы и общественники.

Алексей Глотов родился в Коломне в 1992, а окончил школу в 2007 году. Он неоднократно участвовал в военно-исторических реконструкциях, в поисковых операциях и экспедициях по поиску останков участников Великой Отечественной войны. На специальную военную операцию Алексей отправился осенью 2022 года.