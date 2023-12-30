Новую меру поддержки педагогов запустят в Подмосковье уже в следующем году

«Если у тебя нет своей квартиры, и ты вынужден ее снимать, то ежемесячно тебе будет начисляться плюс 20 тысяч рублей к зарплате. Эта мера оказалась очень востребованной в сфере здравоохранения, надеюсь, и по линии образования будет хороший отклик, что в конечном итоге приведет к новым успехам, укреплению лидерских позиций», — отметил Андрей Воробьев.