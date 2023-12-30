Новую меру поддержки педагогов запустят в Подмосковье уже в следующем году
Фото: [Константин Семенец]
Подмосковные педагоги будут получать доплату размером в двадцать тысяч рублей за аренду жилья. Инициировал данную поддержку губернатор региона Андрей Воробьев. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
«Если у тебя нет своей квартиры, и ты вынужден ее снимать, то ежемесячно тебе будет начисляться плюс 20 тысяч рублей к зарплате. Эта мера оказалась очень востребованной в сфере здравоохранения, надеюсь, и по линии образования будет хороший отклик, что в конечном итоге приведет к новым успехам, укреплению лидерских позиций», — отметил Андрей Воробьев.
Новую выплату смогут получать и педагоги из Подмосковья, и приезжие. Это учителя-предметники, преподающие наиболее востребованные дисциплины: математику, русский язык, физику, информатику, биологию, химию, а также учителя начальных классов. Главное условие — отсутствие у педагога, его супруга или детей собственного жилья на территории Московской области. Оформить ежемесячную компенсацию можно будет на региональном портале госуслуг.