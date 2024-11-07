Новую партию гуманитарного груза выслали на СВО из Воскресенска

В городском округе Воскресенск в очередной раз собрали гуманитарную посылку для участников СВО. Собрали груз по инициативе руководства компании «Сансипиэм» — крупного производителя термопереводной пленки, панелей ПВХ и поставщик различного оборудования и комплектующих.

Руководство и коллектив «Сансипиэм» отправили с 2022 года свыше 700 тонн гуманитарной помощи бойцам спецоперации на сумму 100 млн рублей. Огромная поддержка включила в себя все самое необходимое для бойцов, включая технику. Направляли от компании мотоциклы и внедорожники, рации, морозильники, продукты питания, телевизоры, теплые вещи и многое другое.

Продолжается отправление гумпомощи и сейчас. В этот раз, уже 18-й по счету, компания направила гумпомощь в Херсонскую и Запорожскую области. Помогли передать в зону СВО и письма поддержки от юных жителей округа.

«Предприятия нашего городского округа всесторонне проявляют себя в сегодняшние непростые времена. В том числе успешно производят импортозамещающую продукцию», — отметил глава г.о. Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Отметим, ООО «Сансипиэм» работает в Воскресенске с 2006 года. Продукция компании пользуется большим спросом в округе, области и за их пределами.