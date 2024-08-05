Новую партию помощи для военнослужащих СВО отправили из подмосковного Жуковского

В сборе помощи бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции, приняли участие жители Жуковского, депутаты городского Совета депутатов, семьи военнослужащих, а также активисты «Молодой Гвардии» и движения «Волонтеры Подмосковья».

«В этот раз мы собрали порядка 6 тонн посылок: средства личной гигиены, одежда, медикаменты, маскировочные сети, аккумуляторы, электроды, перчатки, полотенца и многое другое. Таких результатов мы достигли благодаря неравнодушным жителям города, а также предприятиям Жуковского, „Жуковязу“ и фонду „Крылья Беркута“, — рассказала руководитель местного отделения комитета семей воинов Отечества Наталия Утина.

Она также подчеркнула, что за все время сбора и отправки гуманитарной помощи они также развивают логистику. В этот раз у них появились новые направления, это детский дом в Луганске и госпиталь в Старобельске.

Отправка гуманитарной помощи была приурочена к Дню железнодорожника. Помощь трудовым коллективам железнодорожного транспорта, находящимся в новых регионах и нашим военнослужащим.