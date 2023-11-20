Новую Парту Героя и Мемориальную доску в честь погибшего участника СВО открыли в Чехове

Владислав Овсянников героически погиб во время боя в ЛНР. Он был одним из первых, кто отправился защищать интересы Родины на специальной военной операции. Указом президента он был награжден орденом Мужества. На торжественной, но траурной церемонии присутствовали близкие, родные, сослуживцы защитника, а также депутаты местного Совета.

В честь Владислава создали Парту Героя, на которой увековечен его подвиг. За ней будут сидеть ученики, отличившиеся в учебе или общественной деятельности. Также и информацию о нем разместили и на Мемориальном стенде. Теперь задача подрастающего поколения сохранить память о защитниках, которые ценою собственной жизни отстояли Отечество.