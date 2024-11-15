В одной из школ городского округа Егорьевск открыли новую «Парту героя»

В школе № 1 в селе Починки городского округа Егорьевск открыли новую «Парту героя», посвященную выпускнику данной школы Семену Оськину, погибшему при исполнении боевых задач в зоне спецоперации под Бахмутом. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Уточняется, что на церемонии торжественного открытия присутствовали представители администрации муниципального образования, руководство учебного заведения и общественных организаций, а также близкие бойца.

В ходе мероприятия ветеран педагогического труда Михаил Борзов поделился воспоминаниями о школьных годах Семена, о том, как он занимался спортивным туризмом и был лидером школьной команды. На «Парте героя» размещена информация о биографии героя, его боевом пути и заслуженных наградах. Право сидеть за этой партой получают лучшие ученики школы.

В пресс-службе отметили, что Семен Оськин был награжден медалями «За отвагу», «За заслуги перед Отечеством II степени» и Орденом мужества.