Новую пещеру в нацпарке «Башкирия» назвали в честь гигантского паука из «Гарри Поттера»

В национальном парке «Башкирия» (Республика Башкортостан) совершено спелеологическое открытие. Исследователи обнаружили и дали имя новой подземной полости — «Логово Арагога». Она названа в честь гигантского разумного паука из всемирно известной саги о Гарри Поттере, передает телеканал UTV.

Как сообщили представители нацпарка, пещера расположена в 30 км от поселка Нугуш в Мелеузовском районе. Гипотеза о ее существовании появилась у специалистов ещё два года назад, однако непосредственное обследование стало возможным только сейчас.

Первые исследования показали, что пещера поглощает ручей, который, возможно, направляется в сторону более крупной карстовой системы с подземной рекой. Если эта догадка подтвердится, общая протяжённость подземных ходов может достичь пяти километров при глубине около ста метров.

На данный момент спелеологи дошли до 10-метрового колодца внутри полости. Его детальное прохождение и дальнейшая разведка запланированы на летний сезон, когда уровень воды и природные условия станут более стабильными и безопасными для работы.

