Новую поликлинику достроили и ввели в эксплуатацию в подмосковном ЖК «Столичный»

В жилом комплексе «Столичный» в городском округе Балашиха поставили на кадастровый учет поликлинику, рассчитанную на шестьсот семьдесят посещений в смену. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищной политики Московской области.

Отмечается, что данный объект здравоохранения оперативно поставили на кадастровый учет благодаря совместной работе Управления Россреестра и ведомства.

Для пациентов будет доступен единый комплекс учреждений — детское отделение, взрослое и подстанция скорой помощи. Рядом с медицинским учреждением расположена уже созданная рекреационная зона — набережная Малого Саввинского пруда. А вокруг поликлиники находятся парковка для автомобилей, а также небольшая прогулочная зона и детская площадка.

На прошлой неделе губернатор Андрей Воробьев поблагодарил команду детского хосписа в Домодедово за заботу о маленьких пациентах.