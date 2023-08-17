Новую поликлинику открыли в Люберцах

Новая люберецкая поликлиника открылась в микрорайоне Зенино. Ее смогут посещать около шести сотен пациентов в день. Глава городского округа Люберцы Владимир Волков поздравил горожан с этим событием.

Помимо этого, глава муниципалитета подчеркнул, что новое медицинское учреждение стало еще одним подарком для жителей к четырехсотлетию города. В новой поликлинике смогут посещать врачей и дети, и взрослые, причем не только из самих Люберец, но и деревень Мотяково, Марусино, Машково.

Кабинеты врачей оборудованы современной техникой. Здесь можно проводить стоматологические процедуры или физиотерапию, сделать рентген. Оборудованы хирургическое и акушерско-гинекологическое отделения. Также взрослые и маленькие пациенты смогут сдать необходимые анализы или вакцинироваться.

Глава Люберец поблагодарил всех причастных к строительству поликлиники, а также действующий штат врачей. Отдельно Владимир Волков выразил благодарность команде губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Также отметим, планируется, что до конца 2023 года в Зенино заработает подстанция скорой помощи.