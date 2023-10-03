Новую поликлинику планируют достроить в Серпухове до конца этого года

Более двухсот строителей продолжают строить поликлинику, рассчитанную на 700 посещений в смену, в микрорайоне Ивановские дворики в подмосковном Серпухове. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса региона.

В ведомстве рассказали, что в настоящее время на объекте завершаются фасадные работы, внутри здания ведется чистовая отделка, а также ведется монтаж вентиляции, систем кондиционирования и дымоудаления, систем отопления и канализации. Данную поликлинику планируется оснастить современным высокотехнологичным оборудованием.

Накануне глава Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе ведется активная работа по модернизации стационаров.