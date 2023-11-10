Новую поликлинику продолжают строить в подмосковном Одинцово

Строительная готовность нового медучреждения на территории жилого комплекса «Заречье Парк» Одинцовского городского округа составляет уже шестьдесят пять процентов. Об этом сообщили в региональном Минжилполитики.

В ведомстве подчеркнули, что строительство поликлиники ведется по запланированному графику. Уже завершены монолитные работы, выполнена кладка внешних и наружных стен. В настоящий момент ведутся работы по монтажу внутренних инженерных систем, устройству кровли и фасада.

На площадке задействовано 42 человека и две единицы техники. В четырехэтажном здании с подземным этажом общей площадью почти 3,4 тыс. кв. м предусмотрены терапевтическое и диагностическое отделения, кабинеты теплолечения, электро-светолечения и ультравысокочастотной терапии, стоматологический кабинет. Поликлиника будет оборудована необходимым высокотехнологичным оборудованием и мебелью.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что все женские консультации в Подмосковье модернизируют до конца года.