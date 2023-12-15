Новую поликлинику с подстанцией скорой помощи планируют построить в поселке Трехгорка

Архитектурно-градостроительное решение новой поликлиники с подстанцией скорой помощи и стационаром, планируют построить вблизи улицы Кутузовская в поселке Трехгорка в Одинцовском городском округе, поддержали в Мособлархитектуре. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что будущая поликлиника смешанного типа будет иметь площадь порядка девяти тысяч квадратных метров. Многопрофильное медицинское учреждение сможет принять до пятисот пациентов в смену в поликлиническом отделении и 50 человек в стационаре. Кроме того, в здании запроектирована подстанция скорой помощи на 4 машины.

Для облицовки здания выбраны композитные металлические кассеты из алюминиевых сплавов белого и серого цветов, которые придают зданию легкость. На фасадах предусмотрена точечная подсветка, места для размещения навигации и инфографики.

«Облик медицинского учреждения имеет плавные линии и формы. Скругленные углы создают ощущение безопасности и спокойствия. Узкие горизонтальные элементы темно-серого цвета задают динамику фасадам. Серые декоративные панели с подрезкой обеспечивают дополнительную игру светотени», — отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Объемно-планировочные решения продиктованы необходимостью разделения поликлиники на взрослую и детскую. Кроме того, на первом этаже запланирована подстанция скорой неотложной помощи.