«История России творилась без нижнего белья»: SHAMAN объяснил свое появление на видео в трусах

Российский певец SHAMAN, он же Ярослав Дронов, объяснил детали своего сценического имиджа, которые часто вызывают вопросы у публики, передает РИА Новости.

Артист рассказал, что псевдоним SHAMAN он использует с 2020 года — задолго до начала специальной военной операции (СВО). При этом он подчеркнул, что пишет его на латинице не ради англицизмов, а чтобы популяризировать русский язык за рубежом.

Особое внимание певец уделил своему внешнему виду. Дредды, которые долгое время были его визитной карточкой, он назвал инструментом для привлечения внимания в социальных сетях. В начале 2023 года SHAMAN избавился от них в клипе «Исповедь», но признался, что эта прическа до сих пор прочно ассоциируется с ним.

Кожаные штаны — еще один элемент его сценического образа, вдохновленный глэм-роком 80-х. Однако в повседневной жизни артист их не носит.

Самым неожиданным моментом стала реакция SHAMAN на видео, где он демонстрирует резинку от трусов. Певец объяснил, что это было снято на гастролях в формате «один день с SHAMAN».

«Ну а что касается нижнего белья, то веками, крестьяне, цари творили историю России без всякого нижнего белья. И этот факт не мешает нам ими восхищаться, ставить им памятники, изучать в школах», — рассказал Дронов.

Говоря о своем творчестве, SHAMAN отметил, что создает новый жанр патриотизма. Он уверен: чтобы говорить с подрастающим поколением на одном языке, нужно быть ярким, модным и современным, даже провокационным. Артист подчеркнул, что всегда поддерживал Россию и не собирается менять своих взглядов.

Ранее певец SHAMAN публично ответил вице-спикеру Государственной думы РФ Владиславу Даванкову на критику его доходов.