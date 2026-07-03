Святой Патрик для Англии и иконостас для Рима: что поразило католических монахов в иконописной школе Сергиева Посада

В Московской области произошло событие, демонстрирующее необычное сближение двух христианских традиций: местные иконописцы выполняют заказы для католических храмов Западной Европы. Недавно качество их работ получило высокую оценку от группы европейских священников, посетивших Сергиев Посад. Соответствующая информация появилась в официальных каналах Московской духовной академии, сообщил REGIONS.

Визит в иконописные мастерские при академии совершила представительная делегация монахов из стран Старого Света. Целью поездки было личное знакомство с процессом создания произведений религиозного искусства. Европейские гости остались под глубоким впечатлением от уровня исполнения подмосковных иконописцев.

Наибольший интерес у иностранцев вызвали учебные мастерские, где проходят обучение будущие художники-иконописцы. Им презентовали несколько уникальных проектов, устанавливающих прямую связь между Сергиевым Посадом и европейскими столицами. Среди работ, вызвавших особое восхищение, — образ святого Патрика, выполненный студентами академии для русскоязычной общины в Соединенном Королевстве, а также эскиз для монументального иконостаса, предназначенного для римского храма святой Екатерины.

Члены делегации проявили живой интерес к деталям: они подробно расспрашивали о тонкостях русской живописной школы и об устройстве образовательного процесса в Сергиевом Посаде. По их словам, бережное сохранение традиций, которое удалось сохранить в Подмосковье, является большой редкостью в современной западной культуре.

Визит в Сергиев Посад был включен в программу более масштабного четырехдневного турне по России. В числе гостей были настоятели крупных обителей Бенедиктинского ордена из Италии, Венгрии, Швейцарии, Германии и Австрии. Мероприятие приурочено к памятной дате — 1500-летию со дня кончины святого Бенедикта, почитаемого как в католической, так и в православной церкви.

Программа пребывания не ограничилась посещением мастерских. Монахи ознакомились с ансамблем Троице-Сергиевой лавры, поднялись на колокольню, посетили древние подземные храмы и осмотрели коллекцию Музея христианского искусства, где экспонируются ценные образцы европейской и византийской живописи. По итогам встречи представители Лавры, академии и гости обменялись памятными дарами и высказали намерение продолжать и укреплять культурный диалог.

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