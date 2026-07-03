Подмосковные студенты стали золотыми медалистами олимпиады «Я – профессионал»

Два подмосковных студента стали золотыми медалистами IX сезона олимпиады «Я – профессионал» – проекта Президентской платформы «Россия – страна возможностей», они получат денежные премии в размере до 300 тыс. рублей и льготы при поступлении на следующую ступень образования. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

«Золотые медалисты олимпиады «Я – профессионал» составят интеллектуальный, кадровый резерв страны. Не сомневаюсь: сидеть на «скамейке запасных» вам не придется, потому что яркие таланты, новые лидеры «прорывных» проектов России нужны прямо сейчас», – отметил Первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации, глава Совета Ассоциации «Я – профессионал» Сергей Кириенко.

В новом сезоне участникам предложили 70 направлениях – от «Истории и культуры России» до «Зеленой металлургии». Генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин подчеркнул, что получившие награды студенты являются уникальными специалистами, которые прошли многоступенчатый отбор и доказали свою готовность к работе в ведущих компаниях, научных центрах и государственных структурах.

«Золотые медалисты «Я – профессионал» – это интеллектуальная элита России: по всей стране высшую награду получили меньше 0,1% из 215 тысяч участников. В их числе – два студента из Московской области», – поделилась руководитель Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Валерия Касамара.

Одну из медалей получила Елизавета Кудрявцева, студентка Московского государственного института культуры (по направлению «Креативные индустрии»). Медалистом также стал Артем Залимов, студент Государственного университета «Дубна» (по направлению «Химическая технология»).

Проект реализуют в рамках национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Министерства науки и высшего образования России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.