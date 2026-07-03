Эффект блуждающих чернил: что обнаружили медики при исследовании лимфоузлов у людей с тату

Частицы краски для татуировок могут проникать в лимфатическую систему, накапливаться в лимфоузлах и годами поддерживать иммунную реакцию. При этом долгосрочное влияние татуировок на организм остается изученным не полностью, пишет ScienceAlert.

После введения пигмента иммунные клетки воспринимают его как чужеродное вещество. Однако частицы часто слишком велики, чтобы организм мог полностью их удалить. Именно поэтому рисунок остается постоянным, а часть краски задерживается в коже или переносится в лимфоузлы.

Медицинский микробиолог Манал Мохаммед отмечает, что современные чернила могут содержать консерванты, примеси и следовые количества никеля, кобальта, хрома и других металлов. Красные, желтые и оранжевые пигменты чаще связывают с зудом, отеком, аллергическими реакциями и хроническим воспалением.

Некоторые красители под воздействием солнечного света или лазера способны распадаться на вещества, которые в лабораторных исследованиях связывали с повреждением ДНК. Однако убедительных доказательств того, что татуировки непосредственно вызывают рак у людей, пока нет.

Дополнительную опасность представляют инфекции, поскольку игла нарушает защитный барьер кожи. Риску особенно подвержены люди с ослабленным иммунитетом и аутоиммунными заболеваниями.

Специалисты советуют выбирать надежные салоны с медицинской стерилизацией инструментов, уточнять состав чернил и при хронических заболеваниях заранее консультироваться с врачом.