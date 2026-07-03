Новый обитаемый мир под боком у Солнца: почему астрофизики так воодушевлены свежими расчетами

Астрономы пересмотрели характеристики экзопланеты GJ 3378b, расположенной всего в 25 световых годах от Земли. Новые данные показали, что она значительно легче, чем считалось ранее, и может оказаться более похожей на каменистую планету, пишет NDTV со ссылкой на исследование в The Astrophysical Journal.

GJ 3378b обращается вокруг небольшой и холодной красной карликовой звезды в созвездии Жираф. Красные карлики составляют около 70% звезд Млечного Пути, поэтому планеты возле них особенно важны для астробиологов. Однако такие звезды могут быть очень активными и подвергать ближайшие миры мощному излучению.

После открытия планеты GJ 3378b в 2024 году ее минимальную массу оценивали примерно в 5,3 массы Земли. Наблюдения с помощью телескопа Хобби — Эберли и двух высокоточных спектрографов снизили эту оценку до 2,3 массы Земли. Продолжительность года на планете также уточнили: вместо 24,7 суток он длится около 21 дня.

Руководитель исследования Пол Робертсон отметил, что при поиске потенциально пригодных для жизни миров ученые прежде всего ищут условия для существования воды. Ученые пока не знают, есть ли у GJ 3378b атмосфера, вода или жизнь. Ее называют лишь перспективной целью для дальнейших наблюдений и поиска возможных биосигнатур.