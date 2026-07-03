На границе с космосом: астрофизик объяснил, почему серебристые облака светятся голубым и где их искать в Подмосковье

В первый день июля, сразу после того, как солнце скрылось за горизонтом, небо над Балашихой озарилось необычным свечением. Жители города наблюдали в западной части небосвода яркие серебристые облака, источавшие металлический свет. Очевидица Дарья Семенова успела заснять редкое атмосферное явление, после чего редакция REGIONS обратилась к экспертам, чтобы разобраться в его природе.

Как пояснил астрофизик и почетный доктор наук Сергей Чумаков, подобные облака кардинально отличаются от привычных тропосферных образований. Если последние парят на высоте нескольких километров, то серебристые облака формируются гораздо выше — в мезосфере, на отметках от 70 до 90 км.

«Обычные тропосферные облака плывут на высоте всего нескольких километров. Серебристые же образуются в мезосфере — на высоте от 70 до 90 километров, то есть фактически на условной границе между атмосферой Земли и открытым космосом. Они состоят из микроскопических кристаллов льда, которые намерзают на частицах метеорной или вулканической пыли. Поскольку они находятся так высоко, зашедшее за горизонт солнце продолжает подсвечивать их своими лучами, создавая эффект яркого серебряного свечения на фоне темного ночного неба», — пояснил астрофизик.

Астрофизик отметил, что в средних широтах подобный феномен можно застать лишь в узкий временной промежуток — с мая по август, поэтому летние месяцы считаются лучшим временем для наблюдения за серебристыми облаками. Отличить их от перистых нетрудно: они имеют характерную волокнистую структуру и могут принимать причудливые очертания — от гигантских волн до спиралевидных вихрей и ярких полос. Обычно их окраска варьируется от небесно-голубой до белоснежной, однако при определенных условиях преломления света они могут отливать желтизной или даже алым.

Специалисты советуют жителям Московской области чаще вглядываться в сумеречное небо: серебристые облака появляются исключительно после заката на западе или перед рассветом на востоке. Запечатлеть это зрелище удается не каждому, но тем ценнее становится каждый такой кадр.

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