Седина может оказаться обратимой: как вернуть волосам цвет без краски

Седые волосы, возможно, удастся частично вернуть к прежнему цвету без окрашивания. Интерес к этой идее возник после того, как врачи заметили восстановление пигмента у некоторых пациентов с раком легких, получавших иммунотерапию, пишет New York Post.

Цвет волос создают меланоциты — клетки внутри волосяных фолликулов. Их работу поддерживают стволовые клетки, однако с возрастом, под влиянием генетики, стресса и нарушений восстановительных процессов запас пигмента постепенно истощается.

Необычный эффект заметили у пациентов, принимавших препараты иммунотерапии против рака. У части из них волосы начали темнеть. Ученые предполагают, что лечение могло повлиять на работу клеток, отвечающих за выработку меланина.

Исследователь Университета Алабамы Мелисса Харрис и ее команда теперь пытаются изучить этот механизм отдельно от противоопухолевой терапии и понять, можно ли безопасно запустить пигментацию волос.

Однако эксперименты на людях пока не проводились, поэтому говорить о готовом лечении рано. Продающиеся добавки и сыворотки, обещающие избавить от седины, также не имеют убедительной доказательной базы.

Специалисты подчеркивают, что седина прежде всего зависит от возраста и наследственности. Даже если метод восстановления пигмента появится, он вряд ли будет одинаково эффективен для всех.