Новая поликлиника со встроенным постом скорой помощи появится в Подмосковье

Поликлинику, рассчитанную на 540 посещений в смену, со встроенным постом скорой помощи на две бригады планируют возвести на территории жилого комплекса «Томилино Парк» городского округа Люберцы. Об этом сообщили в региональном Министерстве жилполитики.

Отмечается, что соответствующее разрешение на строительство выдано ведомством девелоперу проекта Группе «Самолет». Площадь четырехэтажного строения с подвалом составит более шести тысяч квадратных метров.

Ожидается, что в здании предусмотрены два отделения — для взрослых и детей — с отдельными входами. При входе в детское отделение расположится колясочная. На первом этаже каждого отделения разместятся гардеробная, регистратура, зона комфортного ожидания, кабинеты забора крови, приема биоматериалов и вакцинации. Также на первом этаже запроектирован пост скорой помощи, а во взрослом блоке — аптечный пункт.

После завершения строительно-монтажных работ объект укомплектуют мебелью и современным медицинским оборудованием.

Ранее в ходе традиционного совещания губернатора Андрея Воробьева стало известно, что почти тридцать поликлиник распахнут двери в Подмосковье после ремонта в этом году.