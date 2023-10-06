Новую поликлинику строят в Котельниках

В подмосковном городском округе Котельники продолжают строительство Единой городской поликлиники, которая сможет принять четыре сотни пациентов за смену.

Создание нового медицинского учреждение реализуется по государственной программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

На данный момент на стройке работает более шести десятков человек и семь единиц строительных машин. На данный момент работы завершены на 17%. Сейчас рабочие занимаются отделкой помещений, кирпичной кладкой внутренних перегородок, а также монтажом входных групп и крыши здания.

Завершить все работы планируют в 2025 году. К тому времени в новое медицинское учреждение закупят высокотехнологичное оборудование, чтобы оказывать широкий спектр услуг жителям городского округа Котельники. А в состав новой поликлиники войдут лаборатория, отделение физиотерапии и даже дневной стационар.