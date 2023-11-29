Новую поликлинику в Ленинском округе планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году

Ввод в эксплуатацию новой поликлиники в Ленинском округе запланирован на 2025 год, сообщили в подмосковном Минстрое. Учреждение возводится недалеко от деревни Сапроново.

Общая площадь поликлиники составит почти десять тысяч квадратных метров. Она рассчитана на 750 посещений в смену. Здесь будут оказывать помощь как взрослым, так и маленьким пациентам.

В учреждении обустроят кабинеты для диагностики, профилактики и лечения заболеваний. Поликлинику оснастят современным оборудованием. Прилегающая территория будет благоустроена.

Сейчас на объекте начали строить второй этаж. В общей сложности на площадке трудятся 60 рабочих, задействовано пять единиц техники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о модернизации стационаров в регионе.