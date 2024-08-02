Новую пристройку к одной из школ начали возводить в Королеве

На территории средней школы № 1 в подмосковном Королеве продолжается возведение фундамента и бетонных перекрытий подвала для нового корпуса, который ориентировочно будет сдан в эксплуатацию в 2025 году.

Сейчас на объекте работают порядка тридцати человек и несколько единиц техники. Ожидается, что в новой, современной трехэтажной пристройке расположатся блок начальной школы, столовая, актовый зал и медкабинет. А между двумя корпусами для комфорта учеников построят отапливаемый крытый переход.

Работы проводятся в рамках государственной программы региона «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств регионального и муниципального бюджетов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев проверил ход строительства нового детсада в микрорайоне Рекинцо-2 в подмосковном Солнечногорске.