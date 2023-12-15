Новую школу и детский сад продолжают возводить в подмосковном ЖК «У реки. Эко Видное 2.0»

В Ленинском городском округе на территории жилого комплекса «У реки. Эко Видное 2.0» школа и детский сад второй очереди строительства готовы на уже на сорок процентов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилполитики Подмосковья.

В первой очереди, в сданном корпусе «Васнецов» уже открыт детский сад, рассчитанный на двести малышей. Ожидается, что вместе с ним строящиеся школа и садик сформируют единый кластер — образовательное, спортивное и рекреационное пространство для детей и подростков.

Отмечается, что в школе площадью семнадцать с половиной тысяч квадратных метров уже ведутся работы по устройству кровли, начаты работы по возведению перегородок, монтажу внутренних инженерных систем и оборудования индивидуального теплового пункта. До Нового года планируется завершить остекление и подать тепло.

Для трехэтажного детсада площадью три с половиной тысячи «квадратов» девелопер уже закупает фасадные системы, утеплитель, плитку и кровельные материалы, чтобы в зимний период приступить к монтажу фасадов. Зимой будет проводиться монтаж наружных сетей и внутренних инженерных систем.