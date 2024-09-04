Новую школу на 600 мест в Заречье осмотрел глава Одинцово Иванов

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов осмотрел новую школу, которую в сентябре открыли в жилом комплексе «Заречье Парк». Строительные работы вела группа компаний «Самолет» в рамках комплексного развития территории: объект, расположенный на улице Торговая, передан в муниципальную собственность. В инспекции также участвовали депутат окружного Совета депутатов, директор Зареченской средней школы Ирина Коротеева и директор культурно-досугового центра «Максимум» Сергей Цуранов. Глава муниципалитета Андрей Иванов отметил, что в новом здании обучаются 507 учащихся. Школа рассчитана на 600 мест.

«Сегодня посмотрели новую школу, которую возвел и передал нам инвестор, группа компаний «Самолет». Школа рассчитана на 600 учеников. Современное здание постепенно наполняется жизнью, ученики и педагоги обживаются в новых кабинетах, на стадионе проходят уроки физкультуры, младшеклассники активно осваивают игровую площадку. Сегодня здесь уже обучаются 507 ребят, работают 34 учителя», – сообщил Андрей Иванов.

Глава также проинформировал о планах на весну.

«Весной следующего года на школьной территории планируем установить теплицу и обустроить эко-уголок. В стенах новой школы пообщались с родителями учеников вместе с начальником управления образования Ольгой Ткачевой, директором Зареченской средней школы Ириной Коротеевой и директором культурно-досугового центра «Максимум» Сергеем Цурановым», — проинформировал Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Блок начальной школы рассчитан на 200 учеников. В здании функционируют девять кабинетов для занятий, малый спортивный зал и игровые группы продленного дня. Блок основной и общей школы, предназначенный для обучения 400 ребят, оснащен 26 кабинетами. В нем расположен спортивный зал, современный актовый зал, библиотечно-информационный центр, медицинский блок. Для работы педагогов и администрации предусмотрена офисная зона. В здании размещен центральный атриум — это площадка, которая может одновременно с целью экономии пространства выполнять несколько различных функций.

Комплексную работу провели на пришкольной территории. Во-первых, специалисты выполнили ее благоустройство. Во-вторых, открыли спортивное ядро со стадионом. В рамках губернаторского проекта «Открытый стадион» во внеурочное время стадион открыт для всех горожан.