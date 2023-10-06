Новую школу откроют в поселке Голубое Солнечногорска к 1 сентября следующего года

Строители приступили к благоустройству прилегающей территории новой школы, рассчитанной на 1375 учеников, в поселке Голубое городского округа Солнечногорск. Об этом рассказали в Минстройкомплекса региона.

Ожидается, что новая четырехэтажная школа станет одной из самых больших в округе, а ее площадь составит двадцать три тысячи квадратных метров.

В настоящий момент на площадке трудятся более ста пятидесяти рабочих, а также задействовано девять единиц техники. Подрядчик завершает монтаж наружных фасадных панелей, продолжается устройство кровли и оконных блоков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что более ста объектов восстановили подмосковные строители на новых территориях России.