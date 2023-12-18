Новую школу планируют построить в подмосковном селе Лайково

Мособлархитектура уже одобрила архитектурный облик нового образовательного учреждения, рассчитанного на тысячу сто учащихся, которую планируют возвести в селе Лайково в Одинцовском городском округе.

Отмечается, что отличительная черта проекта — архитектурно-планировочная организация территории будущей школы, которая продиктована особенностями земельного участка, а именно наличием уклона и оврага. Специфика территории натолкнула авторов на мысль обыграть сложившийся рельеф и запроектировать террасы, создав комфортное функциональное зонирование.

Так, на каждом уровне террасы будут организованы детские игровые зоны с площадками для игр из натурального дерева, тихого отдыха и пеших прогулок. Уличное спортивное ядро включает все необходимое для проведения учебно-тренировочных занятий на свежем воздухе. Роль «регуляторов» перепада высот выполнят дорожки с неровными изгибами, которые зрительно выровняют пространство и соединят все зоны между собой. Между поверхностями различных уровней предусмотрено устройство лестниц.

На территории школы высадят деревья и кустарники, характерные для лесных массивов западной зоны Подмосковья, окружающих существующий земельный участок. Планируется декоративное озеленение, цветовая гамма которого будет меняться в зависимости от сезона.