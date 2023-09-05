Новую школу планируют возвести в подмосковном ЖК «1-й Шереметьевский»

Новое образовательное учреждение, рассчитанное на тысячу сто учеников, возведут на территории жилого комплекса «1-й Шереметьевский» в микрорайоне Подрезково в подмосковных Химках. Об этом рассказали в региональном Минжилполитики.

Отмечается, что девелопер проекта ГК ФСК уже получил соответствующее разрешение от ведомства. Здание разной этажности (1-4 этажей) общей площадью почти 20 тысяч кв. метров расположится вдоль улицы Комсомольская.

Ожидается, что здесь обустроят современные классы, два спортивных зала, библиотека, лаборантская, актовый зал на 550 мест. На территории рядом со школой запроектированы спортивные площадки. Строительство данного образовательного объекта планируется завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что школа на 1,1 тысячи учеников в Дмитрове будет сдана в декабре этого года.