Новую школу продолжают активно возводить в подмосковном ЖК «Жулебино парк»

Девелопер компания ПИК возводит школу, рассчитанную на полторы тысячи учеников, в рамках комплексного развития территории жилого комплекса «Жулебино парк» в городском округе Люберцы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству наружных инженерных сетей, а также завозится материал для фасадных работ. Строительная готовность объекта превышает уже шестьдесят процентов.

Подчеркнем, что на территории комплекса уже открыт детский сад на 350 мест, введены в эксплуатацию детская и взрослая поликлиники на 100 посещений в смену каждая.