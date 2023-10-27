Новую школу продолжают возводить в подмосковном селе Верзилово

На сегодняшний день строительная готовность нового корпуса школы в микрорайоне Новое Ступино села Верзилово в городском округе Ступино составляет уже сорок процентов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства стройкомплекса.

В работах по возведению объекта задействованы более ста двадцати рабочих и пять единиц техники. Продолжаются устройство фасадных конструкций, кровельные работы, а также монтаж вентиляции, внутренних сетей электроснабжения, слаботочных сетей.

Трехэтажное здание будет иметь площадь более тринадцати с половиной тысяч квадратных метров. На прилегающей территории появится спортивный стадион, детские игровые площадки и места для отдыха. Школу планируется сдать к 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил плотно заняться поиском учителей-предметников для подмосковных школ.