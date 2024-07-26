Новую школу возведет девелопер Брусника в подмосковном Видном

В подмосковном Видном Ленинского городского округа планируют построить школу, рассчитанную на восемьсот двадцать пять учеников. Об этом заявили в Министерстве жилищной политики Московской области.

Ожидается, что данный социальный объект возведет девелопер Брусника по договору комплексного развития территории в рамках инвестиционного соглашения за счет внебюджетных источников финансирования.

Примечательно, что площадь четырехэтажной школы составит более 15 тысяч квадратных метров. Для начальной школы предусмотрено 300 мест, для среднего и старшего звена — 525. Для старшеклассников запроектируют 3 блока спецкабинетов: зону естественно-научного цикла, информатики и зоны технологично-трудового обучения.

На территории обустроят большой спортивный кластер с раздевалками, душевыми, тренерскими — с возможностью проводить внеурочные занятия и совместные занятия с двумя классами.