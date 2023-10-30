Новую школу введут в эксплуатацию до конца этого года в Сергиевом Посаде

Строительство образовательной школы, рассчитанной на пятьсот пятьдесят учеников, вышло на финишную прямую в микрорайоне Зубачево в Сергиевом Посаде. Об этом рассказали в региональном Министерстве строительного комплекса.

Сейчас на стройке трудятся более двухсот тридцати рабочих, задействовано также три единицы специальной техники. Завершается устройство фасадных конструкций, отделка внутренних помещений, монтаж инженерных сетей.

Ожидается, что открытие новой школы позволит снизить нагрузку на другие учебные заведения округа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил Министерству образования плотно заняться поиском учителей-предметников для школ региона.