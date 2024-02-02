Новую скульптуру «Бегущие дети. Детство» установили в подмосковном Долгопрудном

В Центральном парке Долгопрудного открыли новую скульптурную группу «Бегущие дети. Детство». Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

Отмечается, что открытие данной скульптурной композиции подчеркивает важность идеологии Года семьи, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным. Данная скульптура была создана в «Мастерской Алексея Шилова». Она символизирует добро, свет и радость детства, напоминая о важности семьи и детей в жизни каждого человека.

Напоминаем, что в настоящее время в парке ведутся комплексные работы по модернизации в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Здесь обустроят входные группы, обновят дорожно-тропиночную сеть, благоустроят историческую аллею и установят сухой фонтан.