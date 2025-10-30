Новую современную котельную в Зарайске введут в строй в 2026 году

В Зарайске на активной фазе находится подготовка к строительству новой котельной, которую введут в эксплуатацию в 2026 году.

На месте, кто соорудят котельную, начались предварительные работы: специальная техника очищает площадку. Проект станет важным шагом в модернизации системы теплоснабжения города. При его разработке учитывали современные технологии и инновационные подходы. В приоритете — качественное модернизированное оборудование.

Мощность новой котельной составит 23,3 МВт. Ее работа обеспечит теплом и горячей водой одновременно 41 многоэтажный дом, в котором проживают более 3 тыс. семей. Кроме того, котельная будет питать 24 социальных учреждений, в том числе больницы, школы и детские сады. Реализация проекта повысит уровень комфорта и безопасности для жителей округа.

Глава Зарайского округа Виктор Петрущенко отметил, что строительство новой котельной — не единственные меры, принятые для улучшения качества предоставляемых услуг. Параллельно ведется работа над еще одной станцией в районе «Беспятово».

За последние годы в округе в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» было возведено 16 новых блочно-модульных котельных. Модернизация инфраструктуры в Зарайске призвана улучшить качество жизни в городе и заложить основу для долгосрочного развития всего региона.