Новую велопешеходную тропу благоустроили в подмосковном Солнечногорске

Велопешеходную тропу от поселка Менделеево до поселка Ржавки открыли в городском округе Солнечногорск. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Известно, что общая протяженность тропы составила почти два километра. Маршрут проходит через пруд от детского сада №30 поселка Ржавки до Менделеево в районе автобусной остановки Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ).

Глава муниципалитета Константин Михальков отметил, что о создании тропы, которая соединит два поселка губернатора региона Андрея Воробьева просили сотрудники ВНИИФТРИ на встрече в марте текущего года. В настоящий момент этот маршрут уже стал одним из самых любимых мест отдыха жителей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия24» рассказал о реализации дорожных проектов в Подмосковье.