Новую военную базу в Эстонии на границе с Россией назвали бессмысленной

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с Инфо24 прокомментировал новости о планах Эстонии о размещении военных баз в Нарве, что на границе с Россией.

Таллин планирует развернуть в городе Нарва военную базу, отправив туда 200-250 бойцов. Точка расположена рядом с границей России, однако, по мнению эксперта, база не будет представлять опасности для РФ.

«Эстонская база в Нарве не будет представлять угрозы для России, потому что 250 военнослужащих — это очень мало, это неполный батальон. Они не станут серьезной военной силой, даже если у них будет самое современное оружие и техника», — пояснил Дандыкин.

Дандыкин считает, что Эстония пытается выслужиться перед Западом и НАТО, хотя это крайне расточительно для ее бюджета.

Ранее стало известно, что США вывели миротворцев из Южного Судана.