Новую выплату для многодетных семей в Подмосковье можно оформить онлайн

Многодетные семьи с низким доходом в Подмосковье смогут оформить новую выплату в электронном виде на региональном портале госуслуг. Об этом сообщили в областном Мингосуправления.

«Теперь для многодетных семей с низкими доходами, где есть школьники, появилась еще одна электронная услуга — оформление новой ежегодной денежной выплаты. Подача заявлений открыта в электронном виде, достаточно заполнить заявление и прикрепить документы», — пояснила глава ведомства Надежда Куртяник.

Отметим, что для тех семей, которые уже получают услугу проактивно, подавать отдельное заявление не нужно. Воспользоваться услугой можно здесь. Заявку рассмотрят в течение семи рабочих дней.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о поддержке многодетных семей накануне учебного года.