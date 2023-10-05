Новую выплату на детей-инвалидов получает более пятисот подмосковных семей

В Подмосковье уже более пятисот семей с детьми-инвалидами получают новую выплату в размере восемнадцати тысяч рублей. Об этом сообщили в Министерстве социального развития региона.

Глава ведомства Людмила Болатаева подчеркнула, что решение по выплате данных денежных средств было принято по поручению губернатора Андрея Воробьева. При этом данную выплату могут получить семьи с детьми-инвалидами до 18 лет, у которых в индивидуальной программе реабилитации ребенка указана третья степень ограничения по самообслуживанию.

Также в ведомстве дополнили, что одним из условий назначения выплаты является доход семьи, меньше тридцати четырех с половиной тысяч рублей на человека, имущество не учитывается, а подать заявление можно на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Андрей Воробьев вручил награды лучшим педагогам Подмосковья.