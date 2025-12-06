Новую заведующую терапевтическим отделением назначили в Подольске

Опытный врач и управленец Светлана Иванкова возглавила терапевтическое отделение поликлиники на ул. Батырева в Подольске, передает интернет-издание REGIONS.

Иванкова имеет высшую квалификационную категорию, а ее общий врачебный стаж составляет около восемнадцати лет.

До нового назначения специалист успешно работала врачом-терапевтом, а также занимала должности заведующей терапевтическим и неотложным отделениями в других медучреждениях.

В первые дни работы в новой поликлинике Иванкова познакомится с коллективом и лично пообщается с каждым врачом. Одной из первостепенных задач новая заведующая считает оптимизацию маршрутизации пациентов для повышения оперативности и качества медицинской помощи.

Руководство отмечает, что в отделении созданы все необходимые условия для работы. Важным преимуществом является соседство поликлиники со стационаром, которое позволяет в сжатые сроки организовывать консультации специалистов узкого профиля и экстренную госпитализацию при необходимости.

В настоящее время в подчинении у Иванковой работают пять врачей-терапевтов. Коллектив отделения в ближайшие дни пополнят еще два молодых специалиста.

Ранее глава Подольска Григорий Артамонов заявил, что медики городского округа вошли в число победителей премии «Подмосковный врач».