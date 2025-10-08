Новые Аллеи Героев откроются в Электрогорске и Павловском Посаде в один день

Павлово-Посадский городской округ готовится к значимому событию — 10 октября одновременно в двух городах откроются Аллеи Героев. Глава Денис Семенов на еженедельном объезде проинспектировал завершающий этап работ по созданию мемориальных пространств в Павловском Посаде и Электрогорске.

Подрядная организация отчиталась о практически полной готовности объектов: установлены основания под стелы, при этом доставка и монтаж самих мемориальных конструкций запланированы на ближайшие дни. Уже доставлены и монтируются малые архитектурные формы — урны и лавочки. Также полностью завершена установка освещения и практически закончен монтаж навесов.

«Каждая деталь важна, каждый элемент несет глубокий смысл», — подчеркнул Денис Семенов, комментируя создание мемориальных пространств.

Глава округа выразил благодарность губернатору Андрею Воробьеву и депутату Госдумы Геннадию Панину за поддержку в реализации этого значимого проекта.

Сами же торжественные мероприятия пройдут по четкому расписанию: в 10:00 состоится открытие Аллеи Героев в Электрогорске, а в 12:00 — в Павловском Посаде. В событии поучаствуют семьи защитников и демобилизованные участники. Как заключил глава округа, аллеи станут важным местом сохранения памяти и укрепления связи между поколениями.