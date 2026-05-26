Новые дорожные рейды с 1 июня: что именно инспекторы ГАИ будут искать в автомобилях водителей

С началом лета дорожная полиция уделит особое внимание готовности автомобилистов к непредвиденным ситуациям на загородных трассах. Инспекторы проверят наличие обязательных атрибутов для самостоятельного оформления дорожных происшествий в условиях отсутствия связи, сообщает ИА DEITA.RU.

Проверка бланков европротокола на загородных маршрутах

С 1 июня 2026 года представители ГАИ проведут специализированные рейды на дачных направлениях, проселочных дорогах и удаленных трассах. Главная цель таких мероприятий заключается в оценке способности водителей обходиться без вызова патруля при мелких авариях. Особый акцент проверяющие сделают на наличии в салоне бумажного извещения о ДТП.

Несмотря на то, что перчаточный ящик является зоной личного пространства и по правилам дорожного движения осматривается только в рамках официального досмотра с видеозаписью или понятыми, полицейские будут настойчиво просить автолюбителей показать этот документ. Использование бумажного варианта крайне актуально летом, поскольку за пределами крупных городов часто пропадает интернет, что делает невозможным оформление аварии через цифровые сервисы. Если из-за отсутствия бланков водители заблокируют проезжую часть, это могут квалифицировать как создание помех движению с последующим административным наказанием.

Контроль знаков аварийной остановки и аптечек

Помимо документации для фиксации аварий, дорожные инспекторы обратят внимание на наличие знака аварийной остановки. Данное приспособление должно полностью соответствовать действующему государственному стандарту, не иметь дефектов и находиться в легкодоступном месте салона или багажника.

Хотя в настоящее время штрафные санкции за отсутствие огнетушителя и медицинской аптечки отменены, сотрудники ведомства продолжают напоминать об их критической важности в экстренных ситуациях на дороге.

Рекомендации по комплектации салона перед поездкой

Для исключения задержек во время проверок автомобилистам советуют возить с собой стандартные пластиковые водительские удостоверения и свидетельства о регистрации машины. Использование исключительно электронных QR-кодов в мобильных телефонах сопряжено с рисками, так как при технических сбоях в базах данных или разрядке гаджета подтвердить право управления транспортным средством оперативно не удастся. Дополнительно водителям рекомендуют укомплектовать бардачок обычным фонариком для работы в темное время суток.